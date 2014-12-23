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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 18:06 BJT

新兴汇市：坡元下滑，因新加坡CPI近五年来首次同比下降

但交易商称，这足以打压坡元兑美元 ，该货币对接近12月初低位1.3245--2010年11月以来最低点
。
    
    瑞穗银行驻新加坡资深分析师Vishnu Varathan称，该数据报出的警讯，不足以促使新加坡金管局立即作
出政策反应。
    
    但Varathan也表示，金管局2015年放松政策的几率上升。
    
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    韩元           1101.35   1096.20   -0.47   -4.17   1055.40
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    印尼卢比      12445.00  12438.00   -0.06   -2.29  12160.00
    印度卢比       63.37     63.26   -0.17   -2.47     61.80
    马币            3.4950    3.4870   -0.23   -6.28    3.2755
    人民币          6.2256    6.2216   -0.06   -2.76    6.0539
    (完)
    
      
      
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 (编译 朱晓军/王丽鑫；审校 高琦/田建华)
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