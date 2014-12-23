新兴汇市：坡元下滑，因新加坡CPI近五年来首次同比下降

但交易商称，这足以打压坡元兑美元 ，该货币对接近12月初低位1.3245--2010年11月以来最低点 。 瑞穗银行驻新加坡资深分析师Vishnu Varathan称，该数据报出的警讯，不足以促使新加坡金管局立即作 出政策反应。 但Varathan也表示，金管局2015年放松政策的几率上升。 亚洲 当日 今年以来 2013年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 120.08 120.05 -0.02 -12.33 105.28 坡元 1.3207 1.3185 -0.17 -4.35 1.2632 台币 31.765 31.586 -0.56 -5.71 29.950 韩元 1101.35 1096.20 -0.47 -4.17 1055.40 泰铢 32.89 32.88 -0.03 -0.09 32.86 菲律宾披索 44.66 44.62 -0.08 -0.57 44.40 印尼卢比 12445.00 12438.00 -0.06 -2.29 12160.00 印度卢比 63.37 63.26 -0.17 -2.47 61.80 马币 3.4950 3.4870 -0.23 -6.28 3.2755 人民币 6.2256 6.2216 -0.06 -2.76 6.0539 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/王丽鑫；审校 高琦/田建华)