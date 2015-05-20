新兴汇市：美元全线上扬拖累亚币大多下滑，油价下跌压低马币

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**印尼卢比**
印尼进口商买入美元用于支付，打压卢比下跌。
卢比削减部分跌幅，交易商称，发现印尼央行自盘中低点13,180卢比开始干预汇市。卢比今年至今在亚洲货币中表现最差。
“央行将守卫13,200卢比这一水平，”一名雅加达的外汇交易商表示。
雅加达银行间即期美元汇率 定盘价在13,169，较上日的13,183有所升值。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.92 120.70 -0.18 -1.04 119.66
坡元 1.3361 1.3355 -0.04 -0.76 1.3260
台币 30.483 30.640 +0.52 +4.05 31.718
韩元 1094.50 1088.10 -0.58 +0.44 1099.30
泰铢 33.57 33.41 -0.48 -2.00 32.90
菲律宾披索 44.58 44.51 -0.16 +0.31 44.72
印尼卢比 13165.00 13111.00 -0.41 -5.96 12380.00
印度卢比 63.71 63.67 -0.06 -1.07 63.03
马币 3.6090 3.5915 -0.48 -3.12 3.4965
人民币 6.2041 6.2066 +0.04 -0.00 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/王颖/李春喜; 审校 许娜/张涛/王兴亚)
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