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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 13:45 BJT

新兴汇市：美元全线上扬拖累亚币大多下滑，油价下跌压低马币

**印尼卢比**

印尼进口商买入美元用于支付，打压卢比下跌。

卢比削减部分跌幅，交易商称，发现印尼央行自盘中低点13,180卢比开始干预汇市。卢比今年至今在亚洲货币中表现最差。

“央行将守卫13,200卢比这一水平，”一名雅加达的外汇交易商表示。

雅加达银行间即期美元汇率 定盘价在13,169，较上日的13,183有所升值。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.92 120.70 -0.18 -1.04 119.66

坡元 1.3361 1.3355 -0.04 -0.76 1.3260

台币 30.483 30.640 +0.52 +4.05 31.718

韩元 1094.50 1088.10 -0.58 +0.44 1099.30

泰铢 33.57 33.41 -0.48 -2.00 32.90

菲律宾披索 44.58 44.51 -0.16 +0.31 44.72

印尼卢比 13165.00 13111.00 -0.41 -5.96 12380.00

印度卢比 63.71 63.67 -0.06 -1.07 63.03

马币 3.6090 3.5915 -0.48 -3.12 3.4965

人民币 6.2041 6.2066 +0.04 -0.00 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/王颖/李春喜; 审校 许娜/张涛/王兴亚)

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