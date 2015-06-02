版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 15:48 BJT

新兴汇市：亚币全线下滑，因美国乐观数据提振美元上扬

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.57 124.80 +0.18 -3.94 119.66

坡元 1.3556 1.3561 +0.04 -2.18 1.3260

台币 31.005 30.932 -0.24 +2.30 31.718

韩元 1111.85 1110.20 -0.15 -1.13 1099.30

泰铢 33.75 33.63 -0.36 -2.52 32.90

菲律宾披索 44.66 44.53 -0.28 +0.15 44.72

印尼卢比 13220.00 13220.00 +0.00 -6.35 12380.00

印度卢比 63.80 63.70 -0.16 -1.21 63.03

马币 3.6920 3.6835 -0.23 -5.30 3.4965

人民币 6.1984 6.1995 +0.02 +0.09 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 杜明霞/李春喜 审校 蔡美珍/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐