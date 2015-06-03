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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 15:50 BJT

新兴汇市：泰铢在财长谈话后劲扬，亚币普遍挺升

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            124.19    124.13   -0.05   -3.65    119.66
    坡元            1.3458    1.3486   +0.21   -1.47    1.3260
    台币          30.860    31.002   +0.46   +2.78    31.718
    韩元           1105.81   1112.40   +0.60   -0.59   1099.30
    泰铢             33.66     33.80   +0.42   -2.26     32.90
    菲律宾披索       44.72     44.71   -0.02   +0.00     44.72
    印尼卢比      13210.00  13220.00   +0.08   -6.28  12380.00
    印度卢比       63.94     63.82   -0.19   -1.42     63.03
    马币            3.6780    3.6985   +0.56   -4.93    3.4965
    人民币          6.1965    6.1984   +0.03   +0.12    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 龚芳/汪红英/李春喜 审校 徐文焰/杜明霞)

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