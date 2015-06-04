重发-新兴汇市：印尼卢比兑美元跌至17年低位，亚币普遍走贬

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
坡元兑马币(林吉特) 一度升至高见2.7519，触及汤森路透1990年以来数据高位。
马来亚银行分析师在研究报告中说，这种走势归因于坡元相对具有韧性，而马币疲弱。并称石油输出国组织(OPEC)会议和美国非农就业数据出炉前，马币可能出现“进一步震荡”。
马币对油价走势敏感，因马来西亚是石油净出口国。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 124.01 124.24 +0.19 -3.51 119.66
坡元 1.3440 1.3425 -0.11 -1.34 1.3260
台币 31.062 30.922 -0.45 +2.11 31.718
韩元 1110.95 1104.70 -0.56 -1.05 1099.30
泰铢 33.72 33.69 -0.09 -2.43 32.90
菲律宾披索 44.83 44.74 -0.19 -0.23 44.72
印尼卢比 13279.00 13220.00 -0.44 -6.77 12380.00
印度卢比 64.11 63.90 -0.33 -1.68 63.03
马币 3.6950 3.6855 -0.26 -5.37 3.4965
人民币 6.2006 6.1976 -0.05 +0.05 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 龚芳/杜明霞；审校 徐文焰/蔡美珍)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。