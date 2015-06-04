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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 17:29 BJT

重发-新兴汇市：印尼卢比兑美元跌至17年低位，亚币普遍走贬

坡元兑马币(林吉特) 一度升至高见2.7519，触及汤森路透1990年以来数据高位。

马来亚银行分析师在研究报告中说，这种走势归因于坡元相对具有韧性，而马币疲弱。并称石油输出国组织(OPEC)会议和美国非农就业数据出炉前，马币可能出现“进一步震荡”。

马币对油价走势敏感，因马来西亚是石油净出口国。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.01 124.24 +0.19 -3.51 119.66

坡元 1.3440 1.3425 -0.11 -1.34 1.3260

台币 31.062 30.922 -0.45 +2.11 31.718

韩元 1110.95 1104.70 -0.56 -1.05 1099.30

泰铢 33.72 33.69 -0.09 -2.43 32.90

菲律宾披索 44.83 44.74 -0.19 -0.23 44.72

印尼卢比 13279.00 13220.00 -0.44 -6.77 12380.00

印度卢比 64.11 63.90 -0.33 -1.68 63.03

马币 3.6950 3.6855 -0.26 -5.37 3.4965

人民币 6.2006 6.1976 -0.05 +0.05 6.2040

(完)

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