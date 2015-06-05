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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 15:33 BJT

新兴汇市：印尼卢比刷新17年低位，多数新兴亚币周线料将收黑

澳新银行(澳盛银行/ANZ)驻新加坡资深外汇策略师Khoon Goh表示，除了美债收益率上升之外，经济数据令人失望也打压亚币。

“出口表现全面令人失望，”Goh说。

马币(林吉特)兑美元 低见3.7160，创4月15日来最低。

马币兑坡元 触及汤森路透1990年数据以来低位。坡元兑马币高见2.7560。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.63 124.37 -0.21 -3.99 119.66

坡元 1.3478 1.3479 +0.01 -1.62 1.3260

台币 30.853 31.062 +0.68 +2.80 31.718

韩元 1110.95 1113.90 +0.27 -1.05 1099.30

泰铢 33.71 33.72 +0.03 -2.40 32.90

菲律宾披索 44.86 44.82 -0.09 -0.31 44.72

印尼卢比 13285.00 13279.00 -0.05 -6.81 12380.00

印度卢比 63.89 64.00 +0.18 -1.34 63.03

马币 3.7140 3.6965 -0.47 -5.86 3.4965

人民币 6.2041 6.2010 -0.05 -0.00 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 龚芳/高琦/杜明霞；审校 李春喜/龚芳/艾茂林)

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