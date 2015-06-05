新兴汇市：印尼卢比刷新17年低位，多数新兴亚币周线料将收黑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳新银行(澳盛银行/ANZ)驻新加坡资深外汇策略师Khoon Goh表示，除了美债收益率上升之外，经济数据令人失望也打压亚币。
“出口表现全面令人失望，”Goh说。
马币(林吉特)兑美元 低见3.7160，创4月15日来最低。
马币兑坡元 触及汤森路透1990年数据以来低位。坡元兑马币高见2.7560。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 124.63 124.37 -0.21 -3.99 119.66
坡元 1.3478 1.3479 +0.01 -1.62 1.3260
台币 30.853 31.062 +0.68 +2.80 31.718
韩元 1110.95 1113.90 +0.27 -1.05 1099.30
泰铢 33.71 33.72 +0.03 -2.40 32.90
菲律宾披索 44.86 44.82 -0.09 -0.31 44.72
印尼卢比 13285.00 13279.00 -0.05 -6.81 12380.00
印度卢比 63.89 64.00 +0.18 -1.34 63.03
马币 3.7140 3.6965 -0.47 -5.86 3.4965
人民币 6.2041 6.2010 -0.05 -0.00 6.2040
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”