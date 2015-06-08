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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 15:47 BJT

新兴汇市：马币兑美元触及九年低位，美国升息预期打击亚币

马币兑美元跌破2009年3月创下的低点3.7370，该水平为关键技术支撑位，最低跌至3.7665，汤森路透数据显示为2006年1月以来最低。

印尼卢比连续第三个交易日创下17年低点。汤森路透数据显示，卢比兑美元 最低跌至13,380，为1998年8月以来最低。

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印尼卢比 13365.00 13271.00 -0.70 -7.37 12380.00

印度卢比 64.08 63.75 -0.51 -1.63 63.03

马币 3.7640 3.7185 -1.21 -7.11 3.4965

人民币 6.2043 6.2034 -0.01 -0.00 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 杜明霞/徐文焰/艾茂林)

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