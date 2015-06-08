新兴汇市：马币兑美元触及九年低位，美国升息预期打击亚币

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
马币兑美元跌破2009年3月创下的低点3.7370，该水平为关键技术支撑位，最低跌至3.7665，汤森路透数据显示为2006年1月以来最低。
印尼卢比连续第三个交易日创下17年低点。汤森路透数据显示，卢比兑美元 最低跌至13,380，为1998年8月以来最低。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 125.23 125.65 +0.34 -4.45 119.66
坡元 1.3598 1.3575 -0.17 -2.49 1.3260
台币 31.246 31.032 -0.68 +1.51 31.718
韩元 1122.25 1111.10 -0.99 -2.04 1099.30
泰铢 33.82 33.71 -0.33 -2.72 32.90
菲律宾披索 45.05 44.87 -0.39 -0.72 44.72
印尼卢比 13365.00 13271.00 -0.70 -7.37 12380.00
印度卢比 64.08 63.75 -0.51 -1.63 63.03
马币 3.7640 3.7185 -1.21 -7.11 3.4965
人民币 6.2043 6.2034 -0.01 -0.00 6.2040
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 杜明霞/徐文焰/艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。