新兴汇市：马币跳升，受惠誉维持马来西亚信评激励

马来西亚是石油净出口国。

“国内资金外流量仍然很大，可能部分因为银行在支付短期外债，”Wan表示。

分析师称，马币与该地区其他货币一样，也受到美联储今年升息预期的冲击。

亚洲经济增长放缓，中国6月制造业活动连续第四个月萎缩。

马币削减稍早的部分涨幅，反映出这方面的谨慎情绪。

多数新兴亚币今年上半年下跌，因美国升息预计会打击亚洲高收益资产的吸引力。马币和印尼卢比 跌幅居前。

**韩元**

韩元下跌，此前公布的数据显示韩国6月出口较上年同期下滑1.8%，为连续第六个月下跌，分析师预期为下滑1.0%。

不过韩元在出口商结算买需的支撑下扳回多数稍早跌幅。

三星重工业 称获得5.3万亿(兆)韩元的订单，这预计会推高韩元的需求。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.64 122.50 -0.11 -2.43 119.66

坡元 1.3459 1.3468 +0.07 -1.48 1.3260

台币 30.863 31.070 +0.67 +2.77 31.718

韩元 1117.20 1115.50 -0.15 -1.60 1099.30

泰铢 33.75 33.77 +0.06 -2.52 32.90

菲律宾披索 45.05 45.09 +0.09 -0.73 44.72

印尼卢比 13315.00 13330.00 +0.11 -7.02 12380.00

印度卢比 63.62 63.64 +0.03 -0.93 63.03

马币 3.7350 3.7730 +1.02 -6.39 3.4965

人民币 6.2009 6.2010 +0.00 +0.05 6.2040

(完)

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