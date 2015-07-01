新兴汇市：马币跳升，受惠誉维持马来西亚信评激励

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
马来西亚是石油净出口国。
“国内资金外流量仍然很大，可能部分因为银行在支付短期外债，”Wan表示。
分析师称，马币与该地区其他货币一样，也受到美联储今年升息预期的冲击。
亚洲经济增长放缓，中国6月制造业活动连续第四个月萎缩。
马币削减稍早的部分涨幅，反映出这方面的谨慎情绪。
多数新兴亚币今年上半年下跌，因美国升息预计会打击亚洲高收益资产的吸引力。马币和印尼卢比 跌幅居前。
**韩元**
韩元下跌，此前公布的数据显示韩国6月出口较上年同期下滑1.8%，为连续第六个月下跌，分析师预期为下滑1.0%。
不过韩元在出口商结算买需的支撑下扳回多数稍早跌幅。
三星重工业 称获得5.3万亿(兆)韩元的订单，这预计会推高韩元的需求。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.64 122.50 -0.11 -2.43 119.66
坡元 1.3459 1.3468 +0.07 -1.48 1.3260
台币 30.863 31.070 +0.67 +2.77 31.718
韩元 1117.20 1115.50 -0.15 -1.60 1099.30
泰铢 33.75 33.77 +0.06 -2.52 32.90
菲律宾披索 45.05 45.09 +0.09 -0.73 44.72
印尼卢比 13315.00 13330.00 +0.11 -7.02 12380.00
印度卢比 63.62 63.64 +0.03 -0.93 63.03
马币 3.7350 3.7730 +1.02 -6.39 3.4965
人民币 6.2009 6.2010 +0.00 +0.05 6.2040
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 张若琪/戴素萍/春喜 审校 于春红/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”