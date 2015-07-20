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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 14:07 BJT

新兴汇市：美国数据强劲打压新兴亚币，泰铢触及逾六年低点

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.13 124.10 -0.02 -3.60 119.66

坡元 1.3713 1.3677 -0.26 -3.30 1.3260

台币 31.138 31.312 +0.56 +1.86 31.718

韩元 1151.49 1147.50 -0.35 -4.53 1099.30

泰铢 34.34 34.14 -0.58 -4.19 32.90

菲律宾披索 45.27 45.25 -0.04 -1.21 44.72

印尼卢比 13342.00 13342.00 +0.00 -7.21 12380.00

印度卢比 63.55 63.47 -0.12 -0.81 63.03

马币 3.8060 3.8070 +0.03 -8.13 3.4965

人民币 6.2086 6.2095 +0.01 -0.07 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/张若琪/李春喜/王兴亚/蔡美珍)

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