新兴汇市：美数据利好增强升息预期，亚币受创印尼卢比跌至17年低点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**韩元和泰铢**
韩元兑美元下跌多达0.9%至1,164.5，创2012年6月来最低。
韩国央行周四公布的初值显示，4-6月当季经济较前季仅成长0.3%，创2009年第一季以来最慢，当季消费状况遭受MERS疫情重击。
“第二季GDP数据疲软强化了韩元偏向疲弱的需要，”巴克莱资深地区分析师Wai Ho Leong在致客户的报告中说。
海外基金继续卖出韩元和韩股 。
分析师表示，韩元若跌破当前技术支撑位--2013年6月低点1,163.5，则可能跌向2012年5-6月低位1,183.8-1,185.6。
泰铢兑美元下跌多达0.6%至34.861，为2009年5月来最低。
部分海外基金预计泰国央行8月5日将降息以刺激经济。
进口商月末美元需求令泰铢承压。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 124.05 123.97 -0.06 -3.54 119.66
坡元 1.3684 1.3651 -0.24 -3.10 1.3260
台币 31.240 31.352 +0.36 +1.53 31.718
韩元 1165.60 1153.60 -1.03 -5.69 1099.30
泰铢 34.86 34.64 -0.63 -5.62 32.90
菲律宾披索 45.29 45.24 -0.10 -1.25 44.72
印尼卢比 13402.00 13375.00 -0.20 -7.63 12380.00
印度卢比 63.72 63.58 -0.22 -1.08 63.03
马币 3.8060 3.7930 -0.34 -8.13 3.4965
人民币 6.2086 6.2095 +0.01 -0.07 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/白云/杜明霞；审校 孙茉莉/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”