新兴汇市：美数据利好增强升息预期，亚币受创印尼卢比跌至17年低点

**韩元和泰铢**

韩元兑美元下跌多达0.9%至1,164.5，创2012年6月来最低。

韩国央行周四公布的初值显示，4-6月当季经济较前季仅成长0.3%，创2009年第一季以来最慢，当季消费状况遭受MERS疫情重击。

“第二季GDP数据疲软强化了韩元偏向疲弱的需要，”巴克莱资深地区分析师Wai Ho Leong在致客户的报告中说。

海外基金继续卖出韩元和韩股 。

分析师表示，韩元若跌破当前技术支撑位--2013年6月低点1,163.5，则可能跌向2012年5-6月低位1,183.8-1,185.6。

泰铢兑美元下跌多达0.6%至34.861，为2009年5月来最低。

部分海外基金预计泰国央行8月5日将降息以刺激经济。

进口商月末美元需求令泰铢承压。

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韩元 1165.60 1153.60 -1.03 -5.69 1099.30

泰铢 34.86 34.64 -0.63 -5.62 32.90

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印尼卢比 13402.00 13375.00 -0.20 -7.63 12380.00

印度卢比 63.72 63.58 -0.22 -1.08 63.03

马币 3.8060 3.7930 -0.34 -8.13 3.4965

人民币 6.2086 6.2095 +0.01 -0.07 6.2040

(完)

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