版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 14:07 BJT

新兴汇市：新兴亚币多数下跌，受中国制造业表现疲弱影响

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.89 123.92 +0.02 -3.41 119.66

坡元 1.3722 1.3688 -0.25 -3.37 1.3260

台币 31.389 31.452 +0.20 +1.05 31.718

韩元 1167.40 1165.10 -0.20 -5.83 1099.30

泰铢 34.87 34.75 -0.34 -5.65 32.90

菲律宾披索 45.48 45.38 -0.22 -1.67 44.72

印尼卢比 13455.00 13420.00 -0.26 -7.99 12380.00

印度卢比 63.91 63.76 -0.23 -1.38 63.03

马币 3.8065 3.8055 -0.03 -8.14 3.4965

人民币 6.2085 6.2095 +0.02 -0.07 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 白云/杜明霞/李春喜/王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐