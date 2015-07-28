新兴汇市：中国股市震荡令亚币前景蒙阴，坡元上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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泰铢 34.91 34.85 -0.17 -5.76 32.90
菲律宾披索 45.45 45.56 +0.24 -1.61 44.72
印尼卢比 13455.00 13458.00 +0.02 -7.99 12380.00
印度卢比 64.03 64.16 +0.21 -1.55 63.03
马币 3.8120 3.8150 +0.08 -8.28 3.4965
人民币 6.2083 6.2095 +0.02 -0.07 6.2040
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”