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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 14:04 BJT

新兴汇市：中国股市震荡令亚币前景蒙阴，坡元上涨

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.56 123.24 -0.26 -3.16 119.66

坡元 1.3663 1.3690 +0.20 -2.95 1.3260

台币 31.498 31.560 +0.20 +0.70 31.718

韩元 1164.70 1167.00 +0.20 -5.62 1099.30

泰铢 34.91 34.85 -0.17 -5.76 32.90

菲律宾披索 45.45 45.56 +0.24 -1.61 44.72

印尼卢比 13455.00 13458.00 +0.02 -7.99 12380.00

印度卢比 64.03 64.16 +0.21 -1.55 63.03

马币 3.8120 3.8150 +0.08 -8.28 3.4965

人民币 6.2083 6.2095 +0.02 -0.07 6.2040

(完)

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