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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 14:58 BJT

新兴汇市：多数亚洲货币上涨，但马币触及1998年以来低点

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.02 123.89 -0.10 -3.52 119.66

坡元 1.3745 1.3723 -0.16 -3.53 1.3260

台币 31.605 31.682 +0.24 +0.36 31.718

韩元 1164.89 1170.00 +0.44 -5.63 1099.30

泰铢 35.02 35.18 +0.46 -6.05 32.90

菲律宾披索 45.68 45.74 +0.13 -2.10 44.72

印尼卢比 13505.00 13525.00 +0.15 -8.33 12380.00

印度卢比 63.94 64.13 +0.30 -1.42 63.03

马币 3.8450 3.8245 -0.53 -9.06 3.4965

人民币 6.2087 6.2097 +0.02 -0.08 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/龚芳/杜明霞；审校 张若琪/于春红)

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