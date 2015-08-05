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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 14:27 BJT

新兴汇市：亚洲货币多数下滑，美国9月加息可能性上升

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日圆 124.36 124.38 +0.02 -3.78 119.66

坡元 1.3852 1.3811 -0.30 -4.27 1.3260

台币 31.644 31.726 +0.26 +0.23 31.718

韩元 1172.41 1165.50 -0.59 -6.24 1099.30

泰铢 35.08 35.00 -0.23 -6.21 32.90

菲律宾披索 45.74 45.61 -0.28 -2.23 44.72

印尼卢比 13505.00 13483.00 -0.16 -8.33 12380.00

印度卢比 63.82 63.75 -0.10 -1.23 63.03

马币 3.8760 3.8535 -0.58 -9.79 3.4965

人民币 6.2096 6.2096 +0.00 -0.09 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/李春喜 审校 杜明霞/艾茂林/白云/张若琪)

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