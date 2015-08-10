新兴汇市：马币徘徊17年低位附近，美国就业报告出炉后新兴亚币多持稳

**亚币小幅上升**

相比而言，大多数新兴亚币在美国非农就业数据出炉后小升。数据显示， 美国7月非农就业岗位增加21.5万个，略低于预期的22.3万个。

但由于该数据仍稳健，且加强了美联储将在9月升息的预期，因此亚币未能进一步走强。

“数字高于20万个看起来仍算强劲，在美联储9月升息之前，最好买入美元/亚币，”Samsung Futures研究主管Jeong My-young说。

她补充称，马币等大宗商品货币可能较为脆弱，因经济复苏不均，大宗商品价格不大可能反弹。

中国外贸下行趋势进入三季度仍无扭转迹象，7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，这表面下半年有必要延续宽松政策基调，而外贸稳增长政策仍待落实。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.38 124.20 -0.14 -3.79 119.66

*坡元 1.3846 1.3838 -0.06 -4.23 1.3260

台币 31.656 31.770 +0.36 +0.20 31.718

韩元 1163.10 1167.40 +0.37 -5.49 1099.30

泰铢 35.11 35.16 +0.14 -6.29 32.90

菲律宾披索 45.72 45.74 +0.04 -2.19 44.72

印尼卢比 13538.00 13538.00 +0.00 -8.55 12380.00

印度卢比 63.77 63.81 +0.07 -1.15 63.03

马币 3.9250 3.9220 -0.08 -10.92 3.4965

人民币 6.2086 6.2097 +0.02 -0.07 6.2040

* 新加坡金融市场因假期休市，周二恢复交易。(完)

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