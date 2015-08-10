新兴汇市：马币徘徊17年低位附近，美国就业报告出炉后新兴亚币多持稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**亚币小幅上升**
相比而言，大多数新兴亚币在美国非农就业数据出炉后小升。数据显示， 美国7月非农就业岗位增加21.5万个，略低于预期的22.3万个。
但由于该数据仍稳健，且加强了美联储将在9月升息的预期，因此亚币未能进一步走强。
“数字高于20万个看起来仍算强劲，在美联储9月升息之前，最好买入美元/亚币，”Samsung Futures研究主管Jeong My-young说。
她补充称，马币等大宗商品货币可能较为脆弱，因经济复苏不均，大宗商品价格不大可能反弹。
中国外贸下行趋势进入三季度仍无扭转迹象，7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，这表面下半年有必要延续宽松政策基调，而外贸稳增长政策仍待落实。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 124.38 124.20 -0.14 -3.79 119.66
*坡元 1.3846 1.3838 -0.06 -4.23 1.3260
台币 31.656 31.770 +0.36 +0.20 31.718
韩元 1163.10 1167.40 +0.37 -5.49 1099.30
泰铢 35.11 35.16 +0.14 -6.29 32.90
菲律宾披索 45.72 45.74 +0.04 -2.19 44.72
印尼卢比 13538.00 13538.00 +0.00 -8.55 12380.00
印度卢比 63.77 63.81 +0.07 -1.15 63.03
马币 3.9250 3.9220 -0.08 -10.92 3.4965
人民币 6.2086 6.2097 +0.02 -0.07 6.2040
* 新加坡金融市场因假期休市，周二恢复交易。(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜/杜明霞；审校 白云/王兴亚/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”