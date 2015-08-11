新兴汇市：人民币贬值推低亚币至数年低位，坡元创五年低位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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韩元 1176.83 1163.20 -1.16 -6.59 1099.30
泰铢 35.34 35.18 -0.45 -6.90 32.90
菲律宾披索 45.93 45.76 -0.37 -2.63 44.72
印尼卢比 13570.00 13548.00 -0.16 -8.77 12380.00
印度卢比 64.14 63.87 -0.41 -1.72 63.03
马币 3.9560 3.9285 -0.70 -11.62 3.4965
人民币 6.3263 6.2097 -1.84 -1.93 6.2040
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/孙国玉/杜明霞/李春喜 审校 艾茂林/于春红/陈宗琦/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”