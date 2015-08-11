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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 14:35 BJT

新兴汇市：人民币贬值推低亚币至数年低位，坡元创五年低位

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.77 124.65 -0.10 -4.10 119.66

坡元 1.3992 1.3810 -1.30 -5.23 1.3260

台币 31.900 31.760 -0.44 -0.57 31.718

韩元 1176.83 1163.20 -1.16 -6.59 1099.30

泰铢 35.34 35.18 -0.45 -6.90 32.90

菲律宾披索 45.93 45.76 -0.37 -2.63 44.72

印尼卢比 13570.00 13548.00 -0.16 -8.77 12380.00

印度卢比 64.14 63.87 -0.41 -1.72 63.03

马币 3.9560 3.9285 -0.70 -11.62 3.4965

人民币 6.3263 6.2097 -1.84 -1.93 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/孙国玉/杜明霞/李春喜 审校 艾茂林/于春红/陈宗琦/高琦)

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