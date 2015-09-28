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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 15:40 BJT

新兴汇市：马币触及17年新低，印尼卢比走势艰难

**印尼卢比**

卢比兑美元 最低跌至14,700，追平周五的低点，该水平为卢比自1998年7月以来最低。

一名交易员称，国内进口商的美元买盘打压了卢比。

还有说法称，外资基金季末往境外汇款打压了卢比。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.29 120.61 +0.27 -0.52 119.66

坡元 1.4270 1.4253 -0.12 -7.08 1.3260

台币 33.292 33.292 +0.00 -4.73 31.718

韩元 1194.06 1194.70 +0.05 -7.94 1099.30

泰铢 36.27 36.25 -0.06 -9.29 32.90

菲律宾披索 46.82 46.86 +0.09 -4.49 44.72

印尼卢比 14699.00 14680.00 -0.13 -15.78 12380.00

印度卢比 66.11 66.16 +0.08 -4.66 63.03

马币 4.4050 4.3850 -0.45 -20.62 3.4965

人民币 6.3681 6.3744 +0.10 -2.58 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/王洋/李春喜; 审校 张明钧/李爽/高琦)

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