新兴汇市：马币触及17年新低，印尼卢比走势艰难

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**印尼卢比**
卢比兑美元 最低跌至14,700，追平周五的低点，该水平为卢比自1998年7月以来最低。
一名交易员称，国内进口商的美元买盘打压了卢比。
还有说法称，外资基金季末往境外汇款打压了卢比。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.29 120.61 +0.27 -0.52 119.66
坡元 1.4270 1.4253 -0.12 -7.08 1.3260
台币 33.292 33.292 +0.00 -4.73 31.718
韩元 1194.06 1194.70 +0.05 -7.94 1099.30
泰铢 36.27 36.25 -0.06 -9.29 32.90
菲律宾披索 46.82 46.86 +0.09 -4.49 44.72
印尼卢比 14699.00 14680.00 -0.13 -15.78 12380.00
印度卢比 66.11 66.16 +0.08 -4.66 63.03
马币 4.4050 4.3850 -0.45 -20.62 3.4965
人民币 6.3681 6.3744 +0.10 -2.58 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/王洋/李春喜; 审校 张明钧/李爽/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”