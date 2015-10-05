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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 13:41 BJT

新兴汇市：美国就业数据疲软支撑亚币，韩元和印尼卢比创逾两周高位

韩元兑美元上涨近1%至1,169.1，创9月18日来最高。

外资料转为买超韩股，扶助韩国综合股价指数 上升0.5%。

韩元回吐部分稍早的涨幅，因警惕当局可能入市干预以抑制韩元升势。

印尼卢比上涨多达0.8%至14,530，亦为9月18日来最高。

印尼股市跳升2.7%，表现好于其他亚洲股市。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.95 119.90 -0.04 -0.24 119.66

坡元 1.4322 1.4327 +0.03 -7.42 1.3260

台币 32.800 33.156 +1.09 -3.30 31.718

韩元 1171.90 1180.70 +0.75 -6.20 1099.30

泰铢 36.42 36.57 +0.41 -9.67 32.90

菲律宾披索 46.59 46.77 +0.39 -4.01 44.72

印尼卢比 14560.00 14640.00 +0.55 -14.97 12380.00

印度卢比 65.29 65.51 +0.34 -3.46 63.03

马币 4.4000 4.4140 +0.32 -20.53 3.4965

人民币 6.3559 6.3571 +0.02 -2.39 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/张若琪；审校 戴素萍/王兴亚)

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