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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 15:18 BJT

新兴汇市：美元走软提振新兴亚币；人民币和韩元跳涨

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.14 120.25 +0.09 -0.40 119.66

坡元 1.3985 1.3949 -0.26 -5.18 1.3260

台币 32.561 32.850 +0.89 -2.59 31.718

韩元 1142.48 1159.00 +1.45 -3.78 1099.30

泰铢 35.41 35.54 +0.37 -7.09 32.90

菲律宾披索 45.82 45.87 +0.12 -2.39 44.72

印尼卢比 13380.00 13410.00 +0.22 -7.47 12380.00

印度卢比 64.73 64.74 +0.01 -2.63 63.03

马币 4.1480 4.1355 -0.30 -15.71 3.4965

人民币 6.3229 6.3453 +0.35 -1.88 6.2040

(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/汪红英/张荻；审校 于春红/王丽鑫)

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