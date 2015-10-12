新兴汇市：美元走软提振新兴亚币；人民币和韩元跳涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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印尼卢比 13380.00 13410.00 +0.22 -7.47 12380.00
印度卢比 64.73 64.74 +0.01 -2.63 63.03
马币 4.1480 4.1355 -0.30 -15.71 3.4965
人民币 6.3229 6.3453 +0.35 -1.88 6.2040
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/汪红英/张荻；审校 于春红/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”