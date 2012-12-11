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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 16:28 BJT

新兴汇市: 韩圜触及15个月高点,印尼卢比承压

马来亚银行外汇研究主管Saktiandi Supaat称,如果这种情况出现,亚洲货币可能不会有太大反应.并称亚洲货币在短期内可能微跌.

他表示,"美元/亚洲货币在12月下半月将小幅走高."

市场不确定性的一个来源是,美国议员能否在年底前达成协议以避免财政悬崖问题.

美国白宫与众议院议长贝纳的办公室周一举行了更多磋商,以努力打破"财政悬崖"僵局.双方都未公开显露准备让步的迹象.

分析师表示,若有关美国财政悬崖的担忧加剧,投资者对风险资产的偏好可能受到冲击,亚洲货币兑美元或将下跌.

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