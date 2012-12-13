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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 16:06 BJT

新兴汇市: 韩元兑美元触及15个月高位,美联储刺激举措提振亚币

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降
至6.5%.这提振了亚币.
    
    美联储还承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400
亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划. 
    
    苏格兰皇家银行策略师Rob Ryan表示,美联储最新的货币刺激政策可能进一步提振新兴
亚币.
    
    "我们必须假定,这一措施进一步拖累美元/亚币,"他表示.
    
    他并称,只要美国国会议员达成一致,避免或减轻财政紧缩的影响,美元很可能继续兑亚
币走软.
    
    美国国会共和党人与白宫之间关于避免财政悬崖的协商歧见仍深,参与协商的人士警告
称,这场谈判可能甚至会一直拖到耶诞节之后. 
    
    分析师表示,如果议员年底之前未达成一致,新兴亚币等风险较高资产可能承压.(完) 
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 印尼卢比                  9645.00    9625.00      -0.21      -6.07    9060.00
 印度卢比                    54.28      54.32      +0.07      -2.04      53.17
 马币                       3.0490     3.0530      +0.13      +3.92     3.1685
 人民币                     6.2360     6.2518      +0.25      +0.93   ()6.29()
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 (编译 李春喜; 审校 隋芬)

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