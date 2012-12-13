新兴汇市: 韩元兑美元触及15个月高位,美联储刺激举措提振亚币

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降 至6.5%.这提振了亚币. 美联储还承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400 亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划. 苏格兰皇家银行策略师Rob Ryan表示,美联储最新的货币刺激政策可能进一步提振新兴 亚币. "我们必须假定,这一措施进一步拖累美元/亚币,"他表示. 他并称,只要美国国会议员达成一致,避免或减轻财政紧缩的影响,美元很可能继续兑亚 币走软. 美国国会共和党人与白宫之间关于避免财政悬崖的协商歧见仍深,参与协商的人士警告 称,这场谈判可能甚至会一直拖到耶诞节之后. 分析师表示,如果议员年底之前未达成一致,新兴亚币等风险较高资产可能承压.(完) 亚洲 当日 今年以来 2011年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 83.51 83.25 -0.31 -7.89 76.92 坡元 1.2204 1.2207 +0.02 +6.27 1.2969 台币 29.057 29.108 +0.18 +4.24 30.290 韩元 1072.30 1075.00 +0.25 +7.41 1151.80 泰铢 30.62 30.63 +0.03 +3.04 31.55 菲律宾披索 41.07 41.02 -0.11 +6.76 43.84 印尼卢比 9645.00 9625.00 -0.21 -6.07 9060.00 印度卢比 54.28 54.32 +0.07 -2.04 53.17 马币 3.0490 3.0530 +0.13 +3.92 3.1685 人民币 6.2360 6.2518 +0.25 +0.93 ()6.29() 40 (编译 李春喜; 审校 隋芬)