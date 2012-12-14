新兴汇市: 美国财政危机谈判令亚洲货币承压,韩元自高点回落

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
截至周四,韩元为连续四日触及15个月高位,得益于外资资本流入韩国 资产、当地出口商卖出美元、以及美联储周三宣布新一轮货币刺激举措. 不过,韩元和多数其他亚洲货币微跌,因市场关注点转向进展缓慢的美 国财政磋商. 华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng称,"美国市场以担忧财政悬崖问题 收场,某种程度而言,或许已对风险偏好造成冲击."其指美国市场周四的走 势情况,当时标普500指数收盘中止六日连涨. 分析师称,如果美国议员未能在年底前达成协议来避免掉落财政悬崖, 那么风险资产和新兴亚洲货币可能进一步承压. 随着年底最后期限临近,美国总统奥巴马和众议院议长贝纳会晤,试图 打破僵局. 亚洲 当日 今年以来 2011年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 83.73 83.65 -0.10 -8.13 76.92 坡元 1.2210 1.2210 +0.00 +6.22 1.2969 台币 29.048 29.101 +0.18 +4.28 30.290 韩元 1074.40 1073.00 -0.13 +7.20 1151.80 泰铢 30.62 30.65 +0.10 +3.04 31.55 菲律宾披索 41.10 41.08 -0.05 +6.67 43.84 印尼卢比 9645.00 9630.00 -0.16 -6.07 9060.00 印度卢比 54.31 54.47 +0.30 -2.09 53.17 马币 3.0525 3.0530 +0.02 +3.80 3.1685 人民币 6.2376 6.2329 -0.08 +0.90 6.2940 (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。