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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 14:59 BJT

新兴汇市: 美国财政危机谈判令亚洲货币承压,韩元自高点回落

截至周四,韩元为连续四日触及15个月高位,得益于外资资本流入韩国
资产、当地出口商卖出美元、以及美联储周三宣布新一轮货币刺激举措.
    
    不过,韩元和多数其他亚洲货币微跌,因市场关注点转向进展缓慢的美
国财政磋商.
    
    华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng称,"美国市场以担忧财政悬崖问题
收场,某种程度而言,或许已对风险偏好造成冲击."其指美国市场周四的走
势情况,当时标普500指数收盘中止六日连涨.
    
    分析师称,如果美国议员未能在年底前达成协议来避免掉落财政悬崖,
那么风险资产和新兴亚洲货币可能进一步承压.
    
    随着年底最后期限临近,美国总统奥巴马和众议院议长贝纳会晤,试图
打破僵局. 
    
                                             亚洲         当日       今年以来      2011年
                              最新报价     上日尾盘       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                      
 日圆                              83.73        83.65        -0.10        -8.13        76.92
 坡元                             1.2210       1.2210        +0.00        +6.22       1.2969
 台币                             29.048       29.101        +0.18        +4.28       30.290
 韩元                            1074.40      1073.00        -0.13        +7.20      1151.80
 泰铢                              30.62        30.65        +0.10        +3.04        31.55
 菲律宾披索                        41.10        41.08        -0.05        +6.67        43.84
 印尼卢比                        9645.00      9630.00        -0.16        -6.07      9060.00
 印度卢比                          54.31        54.47        +0.30        -2.09        53.17
 马币                             3.0525       3.0530        +0.02        +3.80       3.1685
 人民币                           6.2376       6.2329        -0.08        +0.90       6.2940
 (完)

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