新兴汇市: 美国财政危机谈判令亚洲货币承压,韩元自高点回落

截至周四,韩元为连续四日触及15个月高位,得益于外资资本流入韩国 资产、当地出口商卖出美元、以及美联储周三宣布新一轮货币刺激举措. 不过,韩元和多数其他亚洲货币微跌,因市场关注点转向进展缓慢的美 国财政磋商. 华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng称,"美国市场以担忧财政悬崖问题 收场,某种程度而言,或许已对风险偏好造成冲击."其指美国市场周四的走 势情况,当时标普500指数收盘中止六日连涨. 分析师称,如果美国议员未能在年底前达成协议来避免掉落财政悬崖, 那么风险资产和新兴亚洲货币可能进一步承压. 随着年底最后期限临近,美国总统奥巴马和众议院议长贝纳会晤,试图 打破僵局. 亚洲 当日 今年以来 2011年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 83.73 83.65 -0.10 -8.13 76.92 坡元 1.2210 1.2210 +0.00 +6.22 1.2969 台币 29.048 29.101 +0.18 +4.28 30.290 韩元 1074.40 1073.00 -0.13 +7.20 1151.80 泰铢 30.62 30.65 +0.10 +3.04 31.55 菲律宾披索 41.10 41.08 -0.05 +6.67 43.84 印尼卢比 9645.00 9630.00 -0.16 -6.07 9060.00 印度卢比 54.31 54.47 +0.30 -2.09 53.17 马币 3.0525 3.0530 +0.02 +3.80 3.1685 人民币 6.2376 6.2329 -0.08 +0.90 6.2940 (完)