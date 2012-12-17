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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 17:17 BJT

新兴汇市: 亚币兑日圆劲扬,因日自民党胜选增强日本货币宽松前景

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 日圆                        83.80     83.47     -0.39     -8.21     76.92
 坡元                       1.2205    1.2196     -0.07     +6.26    1.2969
 台币                       29.100    29.102     +0.01     +4.09    30.290
 韩元                      1072.20   1074.60     +0.22     +7.42   1151.80
 泰铢                        30.56     30.64     +0.26     +3.24     31.55
 菲律宾披                    41.07     41.09     +0.06     +6.76     43.84
 索                                                               
 印尼卢比                  9635.00   9630.00     -0.05     -5.97   9060.00
 印度卢比                    54.75     54.49     -0.47     -2.89     53.17
 马币                       3.0550    3.0565     +0.05     +3.72    3.1685
 人民币                     6.2360    6.2415     +0.09     +0.93    6.2940
 (完)
    
  
 (编译 隋芬; 审校 艾茂林)

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