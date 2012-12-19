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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 16:18 BJT

新兴汇市: 多数走高,受日本宽松政策及美国财政协议期望提振

马币(林吉特)兑美元上涨,因投资者买入马币兑坡元,对坡元进行获利了结.

    马币兑坡元上涨0.2%至2.5039,周二曾触及三个月低位2.5099.
    
    但交易商称,当地投资者对美元的需求令马币涨势受限.

    坡元兑美元 下滑,因投资者进行获利了结并回补美元空头.投资者还对可能的干
预行为保持警惕.
    
    不过坡元兑美元在1.2200-1.2210埋有投资者买单,因坡元有望升向10月17日触及的年内
高点1.2152.
    
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                       最新报价  上日尾盘    涨跌%    涨跌%    收市价
 日圆                     84.38      84.17    -0.25    -8.84      76.92
 坡元                    1.2193     1.2170    -0.19    +6.36     1.2969
 台币                    29.102     29.100    -0.01    +4.08     30.290
 韩元                   1072.75    1072.80    +0.00    +7.37    1151.80
 泰铢                     30.60      30.58    -0.07    +3.10      31.55
 菲律宾披                 41.03      41.08    +0.12    +6.85      43.84
 索                                                           
 印尼卢比               9665.00    9640.00    -0.26    -6.26    9060.00
 印度卢比                 54.68      54.85    +0.32    -2.75      53.17
 马币                    3.0530     3.0550    +0.07    +3.78     3.1685
 人民币                  6.2292     6.2324    +0.05    +1.04     6.2940
 (完)

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