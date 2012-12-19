新兴汇市: 多数走高,受日本宽松政策及美国财政协议期望提振

马币(林吉特)兑美元上涨,因投资者买入马币兑坡元,对坡元进行获利了结. 马币兑坡元上涨0.2%至2.5039,周二曾触及三个月低位2.5099. 但交易商称,当地投资者对美元的需求令马币涨势受限. 坡元兑美元 下滑,因投资者进行获利了结并回补美元空头.投资者还对可能的干 预行为保持警惕. 不过坡元兑美元在1.2200-1.2210埋有投资者买单,因坡元有望升向10月17日触及的年内 高点1.2152. 亚洲 当日 今年以 2011年 来 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 84.38 84.17 -0.25 -8.84 76.92 坡元 1.2193 1.2170 -0.19 +6.36 1.2969 台币 29.102 29.100 -0.01 +4.08 30.290 韩元 1072.75 1072.80 +0.00 +7.37 1151.80 泰铢 30.60 30.58 -0.07 +3.10 31.55 菲律宾披 41.03 41.08 +0.12 +6.85 43.84 索 印尼卢比 9665.00 9640.00 -0.26 -6.26 9060.00 印度卢比 54.68 54.85 +0.32 -2.75 53.17 马币 3.0530 3.0550 +0.07 +3.78 3.1685 人民币 6.2292 6.2324 +0.05 +1.04 6.2940 (完)