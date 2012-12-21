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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 16:06 BJT

新兴汇市: 多数下跌,美国预算谈判僵局打击高风险资产

亚洲      当日    今年以    2011年
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 日圆                         84.00      84.37    +0.44    -8.43     76.92
 坡元                        1.2201     1.2183    -0.15    +6.29    1.2969
 台币                        29.055     29.120    +0.22    +4.25    30.290
 韩元                       1074.19    1074.70    +0.05    +7.22   1151.80
 泰铢                         30.62      30.62    +0.00    +3.04     31.55
 菲律宾披                     41.09      41.07    -0.04    +6.71     43.84
 索                                                               
 印尼卢比                   9685.00    9645.00    -0.41    -6.45   9060.00
 印度卢比                     55.13      54.85    -0.50    -3.55     53.17
 马币                        3.0610     3.0550    -0.20    +3.51    3.1685
 人民币                      6.2281     6.2302    +0.03    +1.06    6.2940

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