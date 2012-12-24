新兴汇市: 多数承压,因担忧美国无法避开财政悬崖

投资者仍预计在年底的截止日期前美国能够达成一致,不过不确定性持续存在可能令投资者远离风险资产.
"若达成协议,市场将感到放心,届时投资者将重新关注基本面因素,亚洲货币将上涨."法国东方汇理银行驻
香港资深策略师张淑娴表示.
新兴亚洲货币一直受累于获利了结,因投资者担心财政悬崖可能拖累美国经济陷入衰退.
(简并两段)多数亚洲货币今年上涨,因投资者追求较高收益率.而且周一多数亚洲货币兑日圆上涨,即将担
任日本首相的安倍晋三此前重新施压日本央行采取2%的通胀目标.
亚洲 当日 今年以来 2011年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 84.35 84.24 -0.13 -8.81 76.92
坡元 1.2213 1.2207 -0.05 +6.19 1.2969
台币 29.049 29.120 +0.24 +4.27 30.290
韩元 1073.60 1074.30 +0.07 +7.28 1151.80
泰铢 30.62 30.62 +0.00 +3.04 31.55
菲律宾披索 41.13 41.05 -0.20 +6.58 43.84
印尼卢比 9650.00 9660.00 +0.10 -6.11 9060.00
印度卢比 55.13 55.06 -0.12 -3.55 53.17
马币 3.0630 3.0600 -0.10 +3.44 3.1685
人民币 6.2323 6.2286 -0.06 +0.99 6.2940
(完)
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(编译 程琳/杜明霞 审校 张若琪/艾茂林)