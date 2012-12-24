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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 15:19 BJT

新兴汇市: 多数承压,因担忧美国无法避开财政悬崖

投资者仍预计在年底的截止日期前美国能够达成一致,不过不确定性持续存在可能令投资者远离风险资产.

    "若达成协议,市场将感到放心,届时投资者将重新关注基本面因素,亚洲货币将上涨."法国东方汇理银行驻
香港资深策略师张淑娴表示.

    新兴亚洲货币一直受累于获利了结,因投资者担心财政悬崖可能拖累美国经济陷入衰退.
    
    (简并两段)多数亚洲货币今年上涨,因投资者追求较高收益率.而且周一多数亚洲货币兑日圆上涨,即将担
任日本首相的安倍晋三此前重新施压日本央行采取2%的通胀目标.
    
                                         亚洲       当日     今年以来   2011年
                           最新报价    上日尾盘     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                           
 日圆                          84.35       84.24      -0.13     -8.81      76.92
 坡元                         1.2213      1.2207      -0.05     +6.19     1.2969
 台币                         29.049      29.120      +0.24     +4.27     30.290
 韩元                        1073.60     1074.30      +0.07     +7.28    1151.80
 泰铢                          30.62       30.62      +0.00     +3.04      31.55
 菲律宾披索                    41.13       41.05      -0.20     +6.58      43.84
 印尼卢比                    9650.00     9660.00      +0.10     -6.11    9060.00
 印度卢比                      55.13       55.06      -0.12     -3.55      53.17
 马币                         3.0630      3.0600      -0.10     +3.44     3.1685
 人民币                       6.2323      6.2286      -0.06     +0.99     6.2940
 (完)    
    
      
          
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 (编译 程琳/杜明霞 审校 张若琪/艾茂林)

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