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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 10:22 BJT

****敬告客户:12月25日新兴汇市亚洲货币暂停发送,当地市场因假期休市****

亲爱的客户，您好： 12月25日(周二)新兴汇市亚洲货币的报导暂停发送，因东南亚地区多个国家金融市场适逢圣诞节假期休市。报导将于12月26日(周三)恢复正常。 造成不便之处，请您见谅。(完)

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