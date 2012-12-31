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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 14:59 BJT

新兴汇市: 韩元和菲律宾披索2012年在亚洲新兴货币中涨幅居前

路透12月31日 - 韩元和菲律宾披索2012年在亚洲新兴货币中涨幅居前.
    
    下表为亚洲货币兑美元最新报价:
    
                                     亚洲      当日    今年以来   2011年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                     
 日圆                       86.05     85.86     -0.22    -10.61     76.92
 坡元                      1.2225    1.2240     +0.12     +6.09    1.2969
 *台币                     29.136    29.136     +0.00     +3.96    30.290
 *韩元                    1066.90   1070.60     +0.35     +7.96   1151.80
 *泰铢                      30.57     30.61     +0.13     +3.21     31.55
 *菲律宾披                  41.03     41.05     +0.05     +6.85     43.84
 索                                                              
 *印尼卢比                9630.00   9630.00     +0.00     -5.92   9060.00
 印度卢比                   54.77     54.76     -0.01     -2.91     53.17
 马币                      3.0570    3.0615     +0.15     +3.65    3.1685
 人民币                    6.2279    6.2335     +0.09     +1.06    6.2940
     *印尼、菲律宾、韩国、台湾和泰国金融市场周一均休市.(完)
      
      
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    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          
    

 (编译 张若琪; 审校 龚芳)

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