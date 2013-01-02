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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 16:03 BJT

新兴汇市: 亚洲货币多数走坚,因美国财政协议达成强化市场风险偏好

亚洲       当日    今年以    2012年
                                                                 来     
                            0635GMT报价   上日尾盘    涨跌%     涨跌%    收市价
                                                                            
 日圆                              87.26      86.72     -0.62    -0.54     86.79
 坡元                             1.2205     1.2219     +0.11    +0.11    1.2219
 台币                             29.006     29.136     +0.45    +0.45    29.136
 韩元                            1063.30    1070.60     +0.69    +0.69   1070.60
 泰铢                              30.45      30.61     +0.53    +0.53     30.61
 菲律宾披索                        40.89      41.05     +0.40    +0.40     41.05
 印尼卢比                        9670.00    9630.00     -0.41    -0.41   9630.00
 印度卢比                          54.38      54.68     +0.56    +0.13     54.99
 马币                             3.0375     3.0580     +0.67    +0.67    3.0580
    (完)
      
          
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 (编译 杜明霞; 审校 侯向明)
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