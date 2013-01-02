新兴汇市: 亚洲货币多数走坚,因美国财政协议达成强化市场风险偏好

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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亚洲 当日 今年以 2012年 来 0635GMT报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 87.26 86.72 -0.62 -0.54 86.79 坡元 1.2205 1.2219 +0.11 +0.11 1.2219 台币 29.006 29.136 +0.45 +0.45 29.136 韩元 1063.30 1070.60 +0.69 +0.69 1070.60 泰铢 30.45 30.61 +0.53 +0.53 30.61 菲律宾披索 40.89 41.05 +0.40 +0.40 41.05 印尼卢比 9670.00 9630.00 -0.41 -0.41 9630.00 印度卢比 54.38 54.68 +0.56 +0.13 54.99 马币 3.0375 3.0580 +0.67 +0.67 3.0580 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞; 审校 侯向明)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。