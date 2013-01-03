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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 15:58 BJT

新兴汇市: 台币和菲律宾披索领涨亚洲新兴货币,但当局干预抑制升幅

亚洲       当日    今年以    2012年
                                                                 来     
                            0630GMT报价   上日尾盘    涨跌%     涨跌%    收市价
                                                                            
 日圆                              87.30     87.32      +0.02    -0.58     86.79
 坡元                             1.2218     1.2203     -0.12    +0.01    1.2219
 台币                             28.991     29.090     +0.34    +0.50    29.136
 韩元                            1061.50    1063.50     +0.19    +0.86   1070.60
 泰铢                              30.37     30.37      +0.00    +0.79     30.61
 菲律宾披索                        40.78     40.86      +0.20    +0.66     41.05
 印尼卢比                        9670.00    9645.00     -0.26    -0.41   9630.00
                                                                        
 印度卢比                          54.42     54.35      -0.12    +1.06     54.99
 马币                             3.0335     3.0355     +0.07    +0.81    3.0580
    (完)
      
      
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 (编译 隋芬; 审校 龚芳)
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