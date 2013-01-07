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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 16:32 BJT

新兴汇市: 坡元跌至三个月低位,韩元受当局干预打压

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 日圆                           87.67       88.16       +0.56       -1.00       86.79
 坡元                          1.2323      1.2274       -0.40       -0.84      1.2219
 台币                          29.125      29.125       +0.00       +0.04      29.136
 韩元                         1063.45     1063.60       +0.01       +0.67     1070.60
 泰铢                           30.45       30.51       +0.20       +0.53       30.61
 菲律宾披索                     40.89       40.91       +0.05       +0.39       41.05
 印尼卢比                     9700.00     9655.00       -0.46       -0.72     9630.00
 印度卢比                       55.13       55.07       -0.10       -0.24       54.99
 马币                          3.0420      3.0470       +0.16       +0.53      3.0580
 人民币                        6.2294      6.2303       +0.01       +0.01      6.2303
 
    
      
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 (编译 王冠中; 审校 侯向明)
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