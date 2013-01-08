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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 15:48 BJT

更正-新兴汇市: 进口商卖压打击印尼卢比下滑,美元/卢比NDF触及三年最强

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 日圆                        87.35      87.78      +0.49      -0.64      86.79
 坡元                       1.2306     1.2289      -0.14      -0.71     1.2219
 台币                       29.026     29.125      +0.34      +0.38     29.136
 韩元                      1062.90    1063.70      +0.08      +0.72    1070.60
 泰铢                        30.44      30.46      +0.07      +0.56      30.61
 菲律宾披索                  40.88      40.89      +0.02      +0.42      41.05
 印尼卢比                  9730.00    9660.00      -0.72      -1.03    9630.00
 印度卢比                    55.30      55.23      -0.12      -0.55      54.99
 马币                       3.0427     3.0430      +0.01      +0.50     3.0580
 人民币                     6.2246     6.2296      +0.08      +0.09     6.2303
          
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 (编译 侯向明; 审校 蔡美珍)
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