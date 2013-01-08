更正-新兴汇市: 进口商卖压打击印尼卢比下滑,美元/卢比NDF触及三年最强

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 87.35 87.78 +0.49 -0.64 86.79 坡元 1.2306 1.2289 -0.14 -0.71 1.2219 台币 29.026 29.125 +0.34 +0.38 29.136 韩元 1062.90 1063.70 +0.08 +0.72 1070.60 泰铢 30.44 30.46 +0.07 +0.56 30.61 菲律宾披索 40.88 40.89 +0.02 +0.42 41.05 印尼卢比 9730.00 9660.00 -0.72 -1.03 9630.00 印度卢比 55.30 55.23 -0.12 -0.55 54.99 马币 3.0427 3.0430 +0.01 +0.50 3.0580 人民币 6.2246 6.2296 +0.08 +0.09 6.2303 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选