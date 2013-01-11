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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 15:50 BJT

新兴汇市: 亚币多升高,受惠全球复苏迹象及资金持续涌入

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 日圆                           89.00       88.74       -0.29       -2.48       86.79
 坡元                          1.2252      1.2224       -0.23       -0.27      1.2219
 台币                          28.962      29.088       +0.44       +0.60      29.136
 韩元                         1054.65     1060.40       +0.55       +1.51     1070.60
 泰铢                           30.24       30.29       +0.17       +1.22       30.61
 菲律宾披索                     40.59       40.70       +0.27       +1.13       41.05
 印尼卢比                     9645.00     9650.00       +0.05       -0.16     9630.00
 印度卢比                       54.65       54.56       -0.16       +0.63       54.99
 马币                          3.0213      3.0313       +0.33       +1.21      3.0580
 人民币                        6.2140      6.2244       +0.17       +0.26      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 高琦)
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