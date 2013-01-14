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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 15:48 BJT

新兴汇市: 印尼卢比在该国标债前走软,菲律宾披索亦下滑

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 日圆                        89.46      89.19      -0.30      -2.98      86.79
 坡元                       1.2265     1.2253      -0.10      -0.38     1.2219
 台币                       28.949     29.039      +0.31      +0.65     29.136
 韩元                      1056.07    1054.70      -0.13      +1.38    1070.60
 泰铢                        30.25      30.29      +0.13      +1.19      30.61
 菲律宾披索                  40.65      40.61      -0.09      +1.00      41.05
 印尼卢比                  9660.00    9630.00      -0.31      -0.31    9630.00
 印度卢比                    54.58      54.76      +0.33      +0.75      54.99
 马币                       3.0160     3.0210      +0.17      +1.39     3.0580
 人民币                     6.2170     6.2161      -0.01      +0.21     6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪; 审校 杜明霞)
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