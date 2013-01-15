版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 15:58 BJT

新兴汇市: 资金撤离疑虑打击印尼卢比走软,泰铢及马币上扬

亚洲       当日     今年以来    2012年
                         最新报价   上日尾盘     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                         
 日圆                        88.76      89.54      +0.88      -2.22      86.79
 坡元                       1.2254     1.2259      +0.04      -0.29     1.2219
 台币                       28.960     29.058      +0.34      +0.61     29.136
 韩元                      1056.60    1056.10      -0.05      +1.33    1070.60
 泰铢                        30.06      30.23      +0.57      +1.83      30.61
 菲律宾披索                  40.57      40.66      +0.23      +1.20      41.05
 印尼卢比                  9700.00    9630.00      -0.72      -0.72    9630.00
 印度卢比                    54.68      54.50      -0.32      +0.58      54.99
 马币                       3.0125     3.0175      +0.17      +1.51     3.0580
 人民币                     6.2150     6.2192      +0.07      +0.25     6.2303
 
(完)
    
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 隋芬; 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐