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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 16:19 BJT

新兴汇市: 印尼卢比走软,央行总裁讲话提振泰铢升至16个月高点

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 日圆                           88.09       88.80       +0.81       -1.48       86.79
 坡元                          1.2241      1.2260       +0.16       -0.18      1.2219
 台币                          29.099      29.056       -0.15       +0.13      29.136
 韩元                         1058.76     1056.50       -0.21       +1.12     1070.60
 泰铢                           29.86       30.03       +0.57       +2.51       30.61
 菲律宾披索                     40.62       40.57       -0.11       +1.07       41.05
 印尼卢比                     9690.00     9640.00       -0.52       -0.62     9630.00
 印度卢比                       54.73       54.62       -0.19       +0.48       54.99
 马币                          3.0130      3.0100       -0.10       +1.49      3.0580
 人民币                        6.2160      6.2136       -0.04       +0.23      6.2303
 (完)
    
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 (编译 沈以文; 审校 蔡美珍)
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