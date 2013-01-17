新兴汇市: 泰铢一度升至17个月高位,后因官方警告和干预而回落

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 88.58 88.38 -0.23 -2.02 86.79 坡元 1.2244 1.2239 -0.04 -0.20 1.2219 台币 28.966 29.099 +0.46 +0.59 29.136 韩元 1057.63 1058.70 +0.10 +1.23 1070.60 泰铢 29.83 29.87 +0.13 +2.61 30.61 菲律宾披索 40.60 40.63 +0.09 +1.12 41.05 印尼卢比 9705.00 9650.00 -0.57 -0.77 9630.00 印度卢比 54.71 54.69 -0.03 +0.52 54.99 马币 3.0200 3.0195 -0.02 +1.26 3.0580 人民币 6.2171 6.2165 -0.01 +0.21 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪; 审校 侯向明)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。