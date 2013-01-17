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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 15:53 BJT

新兴汇市: 泰铢一度升至17个月高位,后因官方警告和干预而回落

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 日圆                           88.58      88.38      -0.23      -2.02      86.79
 坡元                          1.2244     1.2239      -0.04      -0.20     1.2219
 台币                          28.966     29.099      +0.46      +0.59     29.136
 韩元                         1057.63    1058.70      +0.10      +1.23    1070.60
 泰铢                           29.83      29.87      +0.13      +2.61      30.61
 菲律宾披索                     40.60      40.63      +0.09      +1.12      41.05
 印尼卢比                     9705.00    9650.00      -0.57      -0.77    9630.00
 印度卢比                       54.71      54.69      -0.03      +0.52      54.99
 马币                          3.0200     3.0195      -0.02      +1.26     3.0580
 人民币                        6.2171     6.2165      -0.01      +0.21     6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪; 审校 侯向明)

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