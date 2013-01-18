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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 16:14 BJT

新兴汇市: 亚币多数上涨,受中美经济数据乐观提振

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 日圆                             89.99       89.84       -0.17       -3.56       86.79
 坡元                            1.2248      1.2239       -0.07       -0.24      1.2219
 台币                            29.060      29.085       +0.09       +0.26      29.136
 韩元                           1056.79     1058.10       +0.12       +1.31     1070.60
 泰铢                             29.74       29.76       +0.07       +2.93       30.61
 菲律宾披索                       40.58       40.63       +0.14       +1.17       41.05
 印尼卢比                       9630.00     9642.00       +0.12       +0.00     9630.00
 印度卢比                         53.86       54.39       +0.98       +2.10       54.99
 马币                            3.0095      3.0160       +0.22       +1.61      3.0580
 人民币                          6.2149      6.2160       +0.02       +0.25      6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪; 审校 侯向明)
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