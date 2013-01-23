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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 16:54 BJT

新兴汇市: 泰铢因财长发出警告而下滑,其他亚洲货币涨跌不一

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 日圆                           88.23       88.73       +0.57       -1.63       86.79
 坡元                          1.2271      1.2267       -0.03       -0.42      1.2219
 台币                          29.092      29.095       +0.01       +0.15      29.136
 韩元                         1066.20     1062.30       -0.37       +0.41     1070.60
 泰铢                           29.80       29.74       -0.20       +2.72       30.61
 菲律宾披索                     40.63       40.61       -0.04       +1.05       41.05
 印尼卢比                     9615.00     9610.00       -0.05       +0.16     9630.00
 印度卢比                       53.77       53.81       +0.07       +2.27       54.99
 马币                          3.0415      3.0410       -0.02       +0.54      3.0580
 人民币                        6.2178      6.2198       +0.03       +0.20      6.2303
 (完)
        
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 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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