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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 16:02 BJT

新兴汇市: 亚洲货币多数走跌,但强劲中国PMI数据提供支撑

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                        89.33      88.62      -0.79      -2.84      86.79
 坡元                       1.2276     1.2278      +0.02      -0.46     1.2219
 台币                       29.040     29.092      +0.18      +0.33     29.136
 韩元                      1067.90    1066.20      -0.16      +0.25    1070.60
 泰铢                        29.78      29.76      -0.07      +2.79      30.61
 菲律宾披索                  40.62      40.62      +0.01      +1.07      41.05
 印尼卢比                  9615.00    9615.00      +0.00      +0.16    9630.00
 印度卢比                    53.85      53.67      -0.33      +2.12      54.99
 马币                       3.0400     3.0430      +0.10      +0.59     3.0580
 人民币                     6.2183     6.2180      -0.00      +0.19     6.2303
 (完)
        
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 (编译 侯向明; 审校 王冠中)
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