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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 16:17 BJT

新兴汇市: 韩元和马币带领新兴亚币走低

亚洲       当日     今年以来    2012年
                          最新报价    上日尾盘     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                           
 日圆                         90.56       90.35      -0.23      -4.16      86.79
 坡元                        1.2293      1.2291      -0.02      -0.60     1.2219
 台币                        29.250      29.138      -0.38      -0.39     29.136
 韩元                       1074.08     1068.70      -0.50      -0.32    1070.60
 泰铢                         29.88       29.78      -0.33      +2.44      30.61
 菲律宾披索                   40.64       40.63      -0.02      +1.01      41.05
 印尼卢比                   9665.00     9615.00      -0.52      -0.36    9630.00
 印度卢比                     53.68       53.68      +0.00      +2.44      54.99
 马币                        3.0450      3.0430      -0.07      +0.43     3.0580
 人民币                      6.2198      6.2181      -0.03      +0.17     6.2303
 
(完)
  
 (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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