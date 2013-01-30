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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 17:39 BJT

修正-新兴汇市: 韩元受官员警告打击,泰铢升幅则因泰国官员评论受抑

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 日圆                           91.18       90.75       -0.47       -4.81       86.79
 坡元                          1.2366      1.2337       -0.23       -1.19      1.2219
 台币                          29.570      29.559       -0.04       -1.47      29.136
 韩元                         1085.25     1082.50       -0.25       -1.35     1070.60
 泰铢                           29.77       29.84       +0.24       +2.82       30.61
 菲律宾披索                     40.58       40.74       +0.41       +1.17       41.05
 印尼卢比                     9700.00     9670.00       -0.31       -0.72     9630.00
 印度卢比                       53.43       53.76       +0.62       +2.92       54.99
 马币                          3.0815      3.0782       -0.11       -0.76      3.0580
 人民币                        6.2204      6.2243       +0.06       +0.16      6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 张若琪/王洋; 审校 田建华/丁琦/侯向明)
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