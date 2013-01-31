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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 16:14 BJT

新兴汇市: 债券资金外流拖累马币跌至五个月低位,多数亚币1月录得跌幅

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                        90.88      91.06      +0.20      -4.50      86.79
 坡元                       1.2385     1.2360      -0.20      -1.34     1.2219
 台币                       29.533     29.570      +0.13      -1.34     29.136
 韩元                      1089.05    1085.50      -0.33      -1.69    1070.60
 泰铢                        29.80      29.76      -0.13      +2.72      30.61
 菲律宾披索                  40.67      40.63      -0.10      +0.93      41.05
 印尼卢比                  9765.00    9680.00      -0.87      -1.38    9630.00
 印度卢比                    53.35      53.30      -0.08      +3.08      54.99
 马币                       3.1035     3.0820      -0.69      -1.47     3.0580
 人民币                     6.2186     6.2204      +0.03      +0.19     6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 侯向明; 审校 白云/王冠中/王洋)

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