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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 16:29 BJT

新兴汇市: 韩元领跌因投资者回补美元空仓,亚币兑欧元走低

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 日圆                        92.04      91.67      -0.40      -5.70      86.79
 坡元                       1.2413     1.2373      -0.32      -1.56     1.2219
 台币                       29.668     29.582      -0.29      -1.79     29.136
 韩元                      1097.00    1089.00      -0.73      -2.41    1070.60
 泰铢                        29.81      29.82      +0.03      +2.68      30.61
 菲律宾披索                  40.69      40.69      +0.00      +0.88      41.05
 印尼卢比                  9735.00    9690.00      -0.46      -1.08    9630.00
 印度卢比                    53.31      53.22      -0.17      +3.15      54.99
 马币                       3.1050     3.1055      +0.02      -1.51     3.0580
 人民币                     6.2246     6.2188      -0.09      +0.09     6.2303
 (完)

 (编译 隋芬; 审校 侯向明)
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