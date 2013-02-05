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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 15:51 BJT

新兴汇市: 资金流入协助亚币抵挡欧元区局势拖累,马币表现亮眼

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 日圆                        92.23      92.34      +0.12      -5.90      86.79
 坡元                       1.2360     1.2387      +0.22      -1.14     1.2219
 台币                       29.507     29.580      +0.25      -1.26     29.136
 韩元                      1087.59    1084.60      -0.27      -1.56    1070.60
 泰铢                        29.74      29.76      +0.07      +2.93      30.61
 菲律宾披索                  40.63      40.60      -0.06      +1.05      41.05
 印尼卢比                  9678.00    9665.00      -0.13      -0.50    9630.00
 印度卢比                    53.33      53.29      -0.08      +3.11      54.99
 马币                       3.0855     3.0950      +0.31      -0.89     3.0580
 人民币                     6.2276     6.2328      +0.08      +0.04     6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 侯向明; 审校)
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