新兴汇市: 资金流入协助亚币抵挡欧元区局势拖累,马币表现亮眼

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 92.23 92.34 +0.12 -5.90 86.79 坡元 1.2360 1.2387 +0.22 -1.14 1.2219 台币 29.507 29.580 +0.25 -1.26 29.136 韩元 1087.59 1084.60 -0.27 -1.56 1070.60 泰铢 29.74 29.76 +0.07 +2.93 30.61 菲律宾披索 40.63 40.60 -0.06 +1.05 41.05 印尼卢比 9678.00 9665.00 -0.13 -0.50 9630.00 印度卢比 53.33 53.29 -0.08 +3.11 54.99 马币 3.0855 3.0950 +0.31 -0.89 3.0580 人民币 6.2276 6.2328 +0.08 +0.04 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。