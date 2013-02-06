新兴汇市: 印尼卢比下滑,受进口商美元需求打压

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 93.81 93.67 -0.15 -7.48 86.79 坡元 1.2380 1.2367 -0.11 -1.30 1.2219 台币 29.622 29.585 -0.12 -1.64 29.136 韩元 1087.46 1087.00 -0.04 -1.55 1070.60 泰铢 29.74 29.72 -0.07 +2.93 30.61 菲律宾披索 40.66 40.65 -0.02 +0.96 41.05 印尼卢比 9705.00 9673.00 -0.33 -0.77 9630.00 印度卢比 53.07 53.14 +0.13 +3.62 54.99 马币 3.0955 3.0885 -0.23 -1.21 3.0580 人民币 6.2315 6.2294 -0.03 -0.02 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/隋芬; 审校 侯向明)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。