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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 17:25 BJT

新兴汇市: 印尼卢比下滑,受进口商美元需求打压

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 日圆                           93.81       93.67       -0.15       -7.48       86.79
 坡元                          1.2380      1.2367       -0.11       -1.30      1.2219
 台币                          29.622      29.585       -0.12       -1.64      29.136
 韩元                         1087.46     1087.00       -0.04       -1.55     1070.60
 泰铢                           29.74       29.72       -0.07       +2.93       30.61
 菲律宾披索                     40.66       40.65       -0.02       +0.96       41.05
 印尼卢比                     9705.00     9673.00       -0.33       -0.77     9630.00
 印度卢比                       53.07       53.14       +0.13       +3.62       54.99
 马币                          3.0955      3.0885       -0.23       -1.21      3.0580
 人民币                        6.2315      6.2294       -0.03       -0.02      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中/隋芬; 审校 侯向明)

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