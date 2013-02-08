新兴汇市: 日圆贬值忧虑冲击韩元,台币和马币因美元空头回补而走跌

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 92.78 93.69 +0.98 -6.46 86.79 坡元 1.2374 1.2396 +0.18 -1.25 1.2219 台币 29.750 29.630 -0.40 -2.06 29.136 韩元 1095.65 1088.30 -0.67 -2.29 1070.60 泰铢 29.77 29.76 -0.03 +2.82 30.61 菲律宾披索 40.66 40.64 -0.05 +0.96 41.05 印尼卢比 9665.00 9690.00 +0.26 -0.36 9630.00 印度卢比 53.61 53.22 -0.72 +2.58 54.99 马币 3.0970 3.0915 -0.18 -1.26 3.0580 人民币 6.2323 6.2322 -0.00 -0.03 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年