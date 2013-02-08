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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 17:18 BJT

新兴汇市: 日圆贬值忧虑冲击韩元,台币和马币因美元空头回补而走跌

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 日圆                           92.78       93.69       +0.98       -6.46       86.79
 坡元                          1.2374      1.2396       +0.18       -1.25      1.2219
 台币                          29.750      29.630       -0.40       -2.06      29.136
 韩元                         1095.65     1088.30       -0.67       -2.29     1070.60
 泰铢                           29.77       29.76       -0.03       +2.82       30.61
 菲律宾披索                     40.66       40.64       -0.05       +0.96       41.05
 印尼卢比                     9665.00     9690.00       +0.26       -0.36     9630.00
 印度卢比                       53.61       53.22       -0.72       +2.58       54.99
 马币                          3.0970      3.0915       -0.18       -1.26      3.0580
 人民币                        6.2323      6.2322       -0.00       -0.03      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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