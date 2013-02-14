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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 15:38 BJT

新兴汇市: 韩元涨势带动亚洲货币走升,印尼卢比因疲弱数据而下跌

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 日圆                           93.48       93.27       -0.22       -7.16       86.79
 坡元                          1.2367      1.2369       +0.02       -1.20      1.2219
 韩元                         1083.77     1086.80       +0.28       -1.22     1070.60
 泰铢                           29.80       29.81       +0.03       +2.72       30.61
 菲律宾披索                     40.64       40.67       +0.07       +1.01       41.05
 印尼卢比                     9666.00     9645.00       -0.22       -0.37     9630.00
 印度卢比                       53.91       53.82       -0.17       +2.00       54.99
 马币                          3.0900      3.0905       +0.02       -1.04      3.0580
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 张明钧/艾茂林)

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