新兴汇市: 韩元涨势带动亚洲货币走升,印尼卢比因疲弱数据而下跌

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 93.48 93.27 -0.22 -7.16 86.79 坡元 1.2367 1.2369 +0.02 -1.20 1.2219 韩元 1083.77 1086.80 +0.28 -1.22 1070.60 泰铢 29.80 29.81 +0.03 +2.72 30.61 菲律宾披索 40.64 40.67 +0.07 +1.01 41.05 印尼卢比 9666.00 9645.00 -0.22 -0.37 9630.00 印度卢比 53.91 53.82 -0.17 +2.00 54.99 马币 3.0900 3.0905 +0.02 -1.04 3.0580 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧/艾茂林)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。