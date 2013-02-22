新兴汇市: 新加坡GDP数据坚稳推升坡元,马币领涨亚洲新兴货币

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 93.28 93.15 -0.14 -6.96 86.79 坡元 1.2377 1.2418 +0.33 -1.28 1.2219 台币 29.604 29.680 +0.26 -1.58 29.136 韩元 1084.14 1086.20 +0.19 -1.25 1070.60 泰铢 29.81 29.88 +0.23 +2.68 30.61 菲律宾披索 40.69 40.72 +0.07 +0.88 41.05 印尼卢比 9699.00 9701.00 +0.02 -0.71 9630.00 印度卢比 54.33 54.47 +0.27 +1.22 54.99 马币 3.0985 3.1100 +0.37 -1.31 3.0580 人民币 6.2341 6.2405 +0.10 -0.06 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟/石冠兰/侯向明; 审校 蔡美珍/隋芬)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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