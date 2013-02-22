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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 15:39 BJT

新兴汇市: 新加坡GDP数据坚稳推升坡元,马币领涨亚洲新兴货币

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 日圆                        93.28      93.15      -0.14      -6.96      86.79
 坡元                       1.2377     1.2418      +0.33      -1.28     1.2219
 台币                       29.604     29.680      +0.26      -1.58     29.136
 韩元                      1084.14    1086.20      +0.19      -1.25    1070.60
 泰铢                        29.81      29.88      +0.23      +2.68      30.61
 菲律宾披索                  40.69      40.72      +0.07      +0.88      41.05
 印尼卢比                  9699.00    9701.00      +0.02      -0.71    9630.00
 印度卢比                    54.33      54.47      +0.27      +1.22      54.99
 马币                       3.0985     3.1100      +0.37      -1.31     3.0580
 人民币                     6.2341     6.2405      +0.10      -0.06     6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 兰秀娟/石冠兰/侯向明; 审校 蔡美珍/隋芬)

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