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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 16:41 BJT

新兴汇市: 空头回补推升马币,风险意愿回暖支撑多数亚币上扬

亚洲         当日       今年以来      2012年
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 日圆                              92.37        92.28        -0.10        -6.04        86.79
 坡元                             1.2354       1.2367        +0.11        -1.09       1.2219
 韩元                            1083.10      1084.40        +0.12        -1.15      1070.60
 泰铢                              29.73        29.83        +0.34        +2.96        30.61
 菲律宾披索                        40.66        40.71        +0.14        +0.97        41.05
 印尼卢比                        9663.00      9685.00        +0.23        -0.34      9630.00
 印度卢比                          54.19        53.86        -0.61        +1.48        54.99
 马币                             3.0895       3.1008        +0.37        -1.02       3.0580
 人民币                           6.2213       6.2273        +0.10        +0.14       6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 王翔琼; 审校 李婷仪)
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